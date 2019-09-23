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23.09.2019 - 19:36 | | AA

İran'dan "Basra Körfezi" adımı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Basra Körfezi'nin güvenliğiyle ilgili tasarladığı koalisyon hakkında bilgi verdi.

İran'dan "Basra Körfezi" adımı

Tasnim Haber Ajansı'na göre, Zarif, Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul Görüşmelerine katılmak üzere gittiği New York'ta basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Zarif, "Basra Körfezi'nde koalisyon başlangıçta İran, Irak, Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Umman ve Kuveyt arasında kurulabilir. Yemen'in de yer alması muhtemeldir." dedi.

Hürmüz Boğazı'nın stratejik önemine işaret eden Zarif, "Cumhurbaşkanının, Hürmüz (Barış) Girişimi veya koalisyon düşüncesi bizim ciddiyetle ele aldığımız bir konudur." ifadesini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, bugün, aynı program kapsamında New York'a hareketi öncesi yaptığı açıklamada, Basra Körfezi'nin güvenliğiyle ilgili "Hürmüz Barış Girişimi" adını verdikleri bir plan açıklayacaklarını ve tüm bölge ülkelerini bu plana katılmaya davet edeceklerini kaydetti.

 

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