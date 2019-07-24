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24.07.2019 - 21:02

İran'dan çok sert çıkış: ABD üslerini hedef alırız

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Askeri Danışmanı Hüseyin Dehkan, ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle hiçbir koşulda müzakere etmeyeceklerini ve muhtemel savaş durumunda ABD'nin bölgedeki askeri üslerini hedef alacaklarını söyledi.

İran'dan çok sert çıkış: ABD üslerini hedef alırız

Hamaney'in Danışmanı ve eski Savunma Bakanı Dehkan, Al Jazeera televizyonuna verdiği mülakatta Basra Körfezi'ndeki gerginlik ve Tahran ile Washington'un müzakere ihtimalini değerlendirdi.

İngiltere'nin Basra Körfezi'ndeki seyrüsefer güvenliğini sağlamak için Avrupa öncülüğünde bir koalisyon oluşturma önerisine değinen Dehkan, "Hürmüz Boğazı'nın statüsünde herhangi bir değişiklik tehlikeli karşılaşmanın kapılarını açabilir. Hürmüz Boğazı'nda ya herkes boğazın güvenliğinden faydalanarak petrolünü satabilsin ya da hiç kimse petrol satamasın. İran'ın denklemi budur." dedi.

Mevcut ABD yönetimiyle hiçbir konuda müzakere etmeyeceklerini belirten Dehkan, şunları söyledi:

"Trump yönetimiyle hiçbir koşulda müzakere etmeyeceğiz. Savaş tehditleri de bir aldatmacadır. Eğer Washington savaşa girmeye karar verirse ABD güçlerinin bölgedeki bütün üsleri ve birlikleri hedef alınacak."

"BAE, İran'ın ulusal güvenliğini tehdit ediyor"

Dehkan, ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yönetiminin, İran'ın ulusal güvenliğine tehdit haline geldiğini söyledi.
İranlı yetkili, konuya dair "Abu Dabi, İran'ın ulusal güvenliğine darbe vurmak isteyen Amerikalıların merkezi haline dönüştü." ifadelerini kullandı.

Fuhuş operasyonunda akıl almaz rezillikBalıkesir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler yaptıkları fuhuş operasyonunda rezilliği gözler önüne serdi. Gerçekleştirilen operasyonda aralarında hamile ve zihinsel engelli eşlerini pazarlayan kişiler de kıskıvrak yakalandı. Mahkemeye çıkarılan 52 şüpheliden 8'i tutuklandı.
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