İran’dan İsrail’e sert çıkış

Katz’ın, parlamentoyu bilgilendirirken ABD’nin kurmaya çalıştığı Körfez misyonuna İsrail’in de dahil olacağı, istihbarat dahil bir dizi konuda destek sağlayacağına dair sözlerine yanıt veren Abdullahiyan, İsrail’in koalisyona katılması halinde sonuçlarına katlanacağını söyledi. Abdullahiyan “İsrail, Hürmüz Boğazı’na girerse, bölgenin gazabı tarafından yutulur ve dumanı Tel Aviv’den yükselir” diye konuştu. ABD ile müttefiklerine Körfez’de askeri misyon fikrinden vazgeçmeleri çağrısı da yapan Abdullahiyan, bunun bölgeye barış ve güvenlik getiremeyeceğini belirtti.