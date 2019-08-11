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11.08.2019 - 19:10| AA

İran'dan İsrail'e sert tepki: Yüzyılın aşağılaması...

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırısına tepki göstererek İsrail'in "yüzyılın aşağılamasını" Filistinlilere dayattığını belirtti.

İran'dan İsrail'e sert tepki: Yüzyılın aşağılaması...

 

Zarif, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada İsrail polisinin Filistinlilere saldırısıyla ilgili bir fotoğraf paylaşarak olaya tepki gösterdi.

İranlı bakan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu fotoğrafta görülen cinayet bu sabah, bizim mübarek bir günümüzde Mescid-i Aksa'da meydana geldi. Aynı teröristler yüzyılın aşağılamasını Filistinlilere dayatmayı ümit ediyorlar. Müslümanlar olarak birlik olmamız durumunda bu zulmü sona erdirmeye gücümüz var."

İrandan İsraile sert tepki: Yüzyılın aşağılaması...

Müslümanların haklarına ulaşmaları için öncelikle kendilerine saygı duyması gerektiğini kaydeden Zarif, ABD yönetiminin Filistin-İsrail meselesine çözüm bulmak iddiasıyla hazırladığı "Yüzyılın Anlaşması" planını eleştirerek "Eğer kendimize saygı duymazsak, onurumuz bir kere daha yüzyılın aşağılamasında olduğu gibi saldırıya uğrayacaktır." görüşlerini paylaştı.

Zarif, İsrail polisinin, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarını engellemek isteyen Filistinlilere Harem-i Şerif'in içinde müdahale etmesini kınadı.

Fanatik Yahudiler, arife ve Kurban Bayramı'nın ilk gününe tekabül eden Teşa BeAv yas ve oruç günü dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemek üzere İsrail polisinden izin talep etmişti.

İsrail polisi de bugün fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarını engellemek isteyen Filistinlilere Harem-i Şerif'in içinde müdahale etmiş, 37 Filistinli yaralanmış, 14’ü hastanelere kaldırılmıştı.

Kudüs İslami Vakıflar Basın Sözcüsü Firas Dibs, fanatik Yahudilerin yaşananlara rağmen İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa’ya gruplar halinde baskın düzenlediğini ifade etmişti.

İsrail polisi de bugün fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarını engellemek isteyen Filistinlilere Harem-i Şerif'in içinde müdahale etmiş, 37 Filistinli yaralanmış, 14’ü hastanelere kaldırılmıştı.

 

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