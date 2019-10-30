MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaİran'dan Lübnanlı taraflara birlik çağrısı
30.10.2019 - 08:22 | | AA

İran'dan Lübnanlı taraflara birlik çağrısı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, Lübnan'daki tüm gruplar, partiler ve şahsiyetlere ülkedeki istikrar ve güvenlik için birlik halinde hareket etmeleri çağrısında bulundu.

İran'dan Lübnanlı taraflara birlik çağrısı

İran Dışişleri Bakanlığından Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri'nin istifasıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada ülkedeki taraflara birlik çağrısı yapıldı.

Lübnan'daki güvenlik ve istikrarın korunması için tüm gruplar, partiler ve şahsiyetler arasında birliğin sağlanmasının zaruretine işaret eden İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, "Lübnan halkı ve hükümetinin bu hassas ve tehlikeli dönemi başarıyla atlatmasını diliyoruz. Halkın meşru taleplerine huzurlu ortamda cevap verilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Lübnan'da 17 Ekim'de ekonomik durum ve vergilere karşı başlayan protestolar, teknokratlardan oluşan bağımsız küçültülmüş yeni bir hükümet talebiyle devam ediyor.

Başbakan Hariri, 21 Ekim'de ekonomik krizi hafifletmek amacıyla bazı kararlar alındığını açıklamış, ancak bu kararlar da protestoları durdurmamıştı. Hariri bunun üzerine "Lübnanlıların yüce çıkarlarını savunacak yeni bir hükümetin kurulmasına kanaat getirdiğini" belirterek istifasını Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a sunmuştu.

 

Binaya çarpan minibüs vatandaşları korkuttuSokak arasında yokuş aşağıya olan yolda dönmek isteyen yabancı uyruklu sürücünün idaresindeki minibüs kontrolden çıkarak binaya çarptı. Vatandaşların panik yaşadığı kazada minibüs, kepçe yardımıyla kurtarıldı.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'İlk kavgayı başlatan işçi kovulur'

'İlk kavgayı başlatan işçi kovulur'

İETT otobüsü kamyoneti devirdi!

İETT otobüsü kamyoneti devirdi!

Sesi duyup bahçeye çıktığında vahşete tanık oldu! 'Olayın şokunu üzerimizden atmadık'

Sesi duyup bahçeye çıktığında vahşete tanık oldu! 'Olayın şokunu üzerimizden atmadık'

Mucize Doktor 8. yeni bölüm fragmanı | Nazlı'nın sırrı ortaya çıkıyor

Mucize Doktor 8. yeni bölüm fragmanı | Nazlı'nın sırrı ortaya çıkıyor

Sıradaki Haber