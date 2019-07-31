MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaİran'dan şoke eden ABD iddiası: DEAŞ'ı silahlandırıyorlar
31.07.2019 - 18:13| AA

İran'dan şoke eden ABD iddiası: DEAŞ'ı silahlandırıyorlar

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "ABD müttefiki" olarak nitelendirdiği ülkelerin terör örgütü DEAŞ'ı silahlandırdığını ileri sürdü.

İran'dan şoke eden ABD iddiası: DEAŞ'ı silahlandırıyorlar

 

Zarif, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'ı işaret ederek, "ABD müttefiki" şeklinde nitelendirdiği ülkeleri terör örgütü DEAŞ'a destek vermekle suçladı.

Dışişleri Bakanı Zarif, İran'ın terör örgütü DEAŞ'a karşı savaştığını ancak müttefik ülkelerin bu örgütü silahlandırdığını savundu.

Açıklamasında 11 Eylül olaylarına ve Suudi Arabistan'ın burada oynadığı role işaret eden Zarif, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer 3 bin Amerikalı öldürürseniz ancak bu ülkeden silah alırsanız ABD'nin sizinle işi olmaz, hatta size yardım da eder. Ancak eğer bu ülkenin önünde eğilmekten imtina ederseniz, barışçıl nükleer enerjiye bile sahip olamazsınız. İran'ın DEAŞ'lıları öldürmesi önemli değildir çünkü ABD müttefikleri onları silahlandırıyor."

ABD'den 4 Chinook helikopteri geldiABD elçiliği Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye'ye 4 Chinook helikopteri teslim edildiğini duyurdu.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Deren Talu kimdir, kaç yaşında, nereli? Derem Talu'nun hayat hikayesi

Deren Talu kimdir, kaç yaşında, nereli? Derem Talu'nun hayat hikayesi

ABD'den 4 Chinook helikopteri geldi

ABD'den 4 Chinook helikopteri geldi

1 milyon lira değerinde! Hepsi ele geçirildi

1 milyon lira değerinde! Hepsi ele geçirildi

1 Ağustos Perşembe günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den uyarı

1 Ağustos Perşembe günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den uyarı

Sıradaki Haber