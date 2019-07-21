MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaİran'dan yeni açıklama: Cevap verdik
21.07.2019 - 21:26| AA

İran'dan yeni açıklama: Cevap verdik

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, Devrim Muhafızları Ordusu'nun İngiltere'ye ait petrol tankerine el koyarak "İngilizlerin deniz korsanlığına cevap verdiğini" söyledi.

İran'dan yeni açıklama: Cevap verdik

Bugünkü Meclis genel kurulunda konuşan Laricani, İran'ın önceki gün Hürmüz Boğazı'nda alıkoyduğu İngiliz petrol gemisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun İngiltere'ye ait petrol tankerine el koymasını "büyük bir zafer" olarak nitelendiren Laricani, "İngilizler Cebelitarık Boğazı'nda İran petrol tankerine el koyarak deniz korsanlığı yaptı. Devrim Muhafızları ordusu da İngilizlerin deniz korsanlığına cevap verdi." ifadelerini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ile dün telefonda görüşen İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İngiltere'nin, İran petrolünü taşıyan petrol tankerini "yasa dışı bir şekilde" alıkoyduğunu ancak "Tahran yönetiminin tavrının bunun aksine" olduğunu savunmuştu.

Zarif, İngiltere'ye ait geminin uluslararası kararlara aykırı hareket etmesi nedeniyle İran Gemi ve Liman İşletmelerinin talebi üzerine durdurulduğunu kaydederek, "konunun yasalara ve hukuka göre ele alınması ve takip edilmesi gerektiğini" dile getirmişti.

 

Bebeklerini cami avlusuna bırakan anne baba kameradaAdıyaman’da iki aylık bebeklerini sevdikten sonra camiye bırakan anne ve baba kameralara yakalandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son fotoğrafları ortaya çıktı

Son fotoğrafları ortaya çıktı

İOKBS sonuçları açıklandı mı? 2019 Bursluluk sınavı sonuçları sorgulama ekranı

İOKBS sonuçları açıklandı mı? 2019 Bursluluk sınavı sonuçları sorgulama ekranı

Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

FETÖ'nün kara para trafiğinin başındaki isim...

FETÖ'nün kara para trafiğinin başındaki isim...

Sıradaki Haber