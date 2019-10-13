MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaİran'ı sel vurdu: 1 kişi kayıp
13.10.2019 - 13:58 | | AA

İran'ı sel vurdu: 1 kişi kayıp

İran’ın kuzeyinde yer alan Gilan eyaletinde bugün başlayan şiddetli yağışların sele neden olduğu ve bir kişinin kaybolduğu belirtildi.

İran'ı sel vurdu: 1 kişi kayıp

İran’ın Gilan eyaletine bağlı Enzeli ve Masal bölgelerinde yoğun yağış devam ederken, Gilan eyaleti Kriz Yönetim Merkezi Genel Müdürü Rıza İslami sel nedeniyle bölgede bazı karayollarının ulaşıma kapandığını ve bir kişinin kaybolduğunu söyledi.

Gilan eyaletinde etkili olan sel nedeniyle bazı köprülerin yıkıldığını belirten İslami, 3 işçinin sel sularına kapıldığını ve bölge halkının yardımıyla ikisinin kurtarıldığını belirtti. İslami, Gilan eyaletinde bulunan Şebhusalat köyünde bir köprünün sel nedeniyle yıkıldığını belirtti.

İranlı yetkililer bu hafta içerisinde İran’ın kuzey eyaletlerinde yoğun yağışların devam edeceğini belirterek, sel uyarısında bulundu.

İran’da geçtiğimiz Mart ve Nisan aylarında yaşanan sel felaketinde 70 İranlı hayatını kaybetmişti.

    Eşinden boşandı paraşütle atlayarak kutladıBursa’da, geçen yıl eşinden boşanmak için açtığı davanın ilk duruşmasının ardından adliye önünde davul ile darbuka çaldırarak, oynayan ve kına dağıtan Meryem Karaş'ın (49) davası sonuçlandı. Eşinden boşanan ve paraşütle indiği alanda lokma dağıtan Karaş, "Boşandığım zaman uçacaktım, diye söz vermiştim; uçtum" dedi.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kimlik kontrolü yapan polise çirkin saldırı!

    Kimlik kontrolü yapan polise çirkin saldırı!

    Son dakika | Tel Abyad ilçe merkezinin batısı YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı

    Son dakika | Tel Abyad ilçe merkezinin batısı YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı

    Teröristlerin havanlı saldırısından sonra Nusaybin'de taşınmalar başladı

    Teröristlerin havanlı saldırısından sonra Nusaybin'de taşınmalar başladı

    İş yerinin yandığını görünce fenalık geçirdi

    İş yerinin yandığını görünce fenalık geçirdi

    Sıradaki Haber