"Ä°ran'Ä±n adÄ±mÄ± endiÅŸe verici"

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Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'mdam yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°ran yÃ¶netiminin, nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n taahhÃ¼tlerini askÄ±ya almasÄ±na tepki gÃ¶sterildi.

AÃ§Ä±klamada, "Ä°ran'Ä±n nÃ¼kleer araÅŸtÄ±rma ve geliÅŸtirme sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± askÄ±ya almasÄ± son derece endiÅŸe verici. AvrupalÄ± ve uluslararasÄ± ortaklarÄ±mÄ±z Ä°ranla ilgili gerilimi azaltmak konusunda Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken, Ä°ran'Ä±n nÃ¼kleer taahhÃ¼tlerinden uzaklaÅŸmak yÃ¶nÃ¼ndeki bu Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ adÄ±mÄ± bilhassa hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±." ifadelerine yer verildi.

Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani, dÃ¼n nÃ¼kleer anlaÅŸma ve geliÅŸtirmenin sÄ±nÄ±rlanmasÄ±yla ilgili taahhÃ¼tlerini "bir kenara bÄ±raktÄ±klarÄ±nÄ±" ve bu alanda Ã¼lkenin ihtiyacÄ± olan adÄ±mlarÄ± atacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

BaÅŸkent Tahran'da YargÄ± Erki BaÅŸkanÄ± Ä°brahim Reisi ve Meclis BaÅŸkanÄ± Ali Laricani ile bir araya gelen Ruhani, toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, nÃ¼kleer anlaÅŸmadaki taahhÃ¼tlerin azaltÄ±lmasÄ±yla ilgili Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ adÄ±mÄ±n cuma gÃ¼nÃ¼ hayata geÃ§eceÄŸini belirtmiÅŸti.



FRANSA'DAN AÃ‡IKLAMAÂ



MÃ¼hll, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani'nin nÃ¼kleer anlaÅŸma ve geliÅŸtirmenin sÄ±nÄ±rlanmasÄ±yla ilgili taahhÃ¼tlerini "bir kenara bÄ±raktÄ±klarÄ±na" yÃ¶nelik yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya iliÅŸkin, "Ä°ran, taahhÃ¼tlerine uygun olmayan ve tansiyonu dÃ¼ÅŸÃ¼rme Ã§abalarÄ±nÄ± engelleyebilecek somut eylemlerden kaÃ§Ä±nmalÄ±dÄ±r." ifadesini kullandÄ±.

SÃ¶zcÃ¼ MÃ¼hll, Ã¼lkesinin Ruhani'nin aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± bu Ã§erÃ§evede ortaklarÄ±yla ve UluslararasÄ± Atom Enerjisi AjansÄ± ile ele alacaklarÄ±nÄ± belirtti.

Ruhani, dÃ¼n nÃ¼kleer anlaÅŸma ve geliÅŸtirmenin sÄ±nÄ±rlanmasÄ±yla ilgili taahhÃ¼tlerini "bir kenara bÄ±raktÄ±klarÄ±nÄ±" ve bu alanda Ã¼lkenin ihtiyacÄ± olan adÄ±mlarÄ± atacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

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