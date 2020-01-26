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26.01.2020 - 09:39 | | AA

İran'ın uzattığı zeytin dalına Trump yanıt verdi

ABD lideri, Tahran yönetiminin müzakereler için yaptırımların kaldırılması şartını 'Hayır, teşekkürler!' diyerek reddetti.

İran'ın uzattığı zeytin dalına Trump yanıt verdi

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yaptırımlar kaldırılırsa müzakerelere dönülebileceği teklifine yantı verdi.

Trump, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in yaptırımların kaldırılması durumunda ülkesinin müzakerelere açık olduğu yönündeki sözlerini Twitter hesabından değerlendirdi.

Donald Trump, ''İran Dışişleri Bakanı, İran'ın yaptırımlar kaldırılırsa müzakere etmek istediğini söylüyor. Hayır, teşekkürler!'' paylaşımında bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Alman Der Spiegel dergisine yaptığı açıklamada, ''Bizim için Beyaz Saray'da kimin oturduğunun bir önemi yok, önemli olan nasıl hareket ettikleri. Trump yönetimi geçmişteki hatasını düzeltebilir, yaptırımları kaldırabilir ve müzakere masasına geri dönebilir. Biz hala müzakere masasındayız, ayrılanlar onlar.'' değerlendirmesinde bulunmuştu.

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