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16.11.2019 - 07:50 |

Iron Man’dan dünya rekoru! 135 km hıza ulaştı

Richard Browning kendi geliştirdiği, Iron Man zırhını andıran kıyafetiyle uçtu ve dünya rekoru kırdı.

Iron Man’dan dünya rekoru! 135 km hıza ulaştı

 

Rekorunu yeniledi

İngiliz mucit Richard Browning kendi tasarımı kıyafetle yeni bir rekora imza attı ve Guinness Dünya Rekoru’nu kırdı. Browning, vücut kontrollü, jet motorlu, rüzgâr güdümlü Iron Man zırhını andıran kıyafetiyle en yüksek hıza ulaşan insan rekorunu elinde tutuyor. Browning, jet motorlu kıyafeti ile 135km/s hıza ulaşmayı başardı. Browning, 2017’de 50km/s hıza ulaşarak bir rekor kırmıştı.

‘Rüya gibiydi’

İngiliz mucit Browning, kıyafetine güç seviyesini ayarlayacak bir mekanizma yerleştirdiğini belirterek, ”Tamamen 3 boyutlu baskı, daha hafif, daha güçlü ve daha akıllı” dedi. Kıyafetlerin geliştirilmesi ve üretilmesi için Gravity Industries isimli şirketi de kuran Browning, 135 km/s hıza ulaştığı anları da “Rüyalarda olan uçmayı gerçekten hissediyorsunuz” diye anlattı.

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