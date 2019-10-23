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23.10.2019 - 14:22 | | AA

İspanya sele teslim

Katalonya ve çevresinde görülen şiddetli yağışlar en az bir can kaybına yol açtı, bir anne ve çocuğu ise kayıp.

İspanya sele teslim

İspanya'da son iki gündür etkili olan şiddetli yağışlardan bir kişinin öldüğü, 2 kişinin de kaybolduğu, 40'tan fazla yolun trafiğe kapandığı bildirildi.

İspanya'nın özellikle doğu ve kuzey bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağışlar yaşamı felç etti.

Katalonya bölgesinde şiddetli yağışların neden olduğu sele kapılan 75 yaşındaki bir erkeğin cesedi bulundu. Vilaverd kasabasında da bir anne ve çocuğunun kaybolduğu belirtildi.

Kuzeydeki Kantabria ile doğudaki Katalonya bölgesinde 40'tan fazla yolun trafiğe kapatıldığı, bazı tren seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Katalonya'daki yerel yetkililer, 112 acil hattının gün boyunca 2 binden fazla ihbar aldığını, 24 binden fazla evde elektriğin kesildiğini, çok sayıda ağacın devrildiğini, ev ve iş yerlerini su bastığını ve araçların hasar gördüğünü duyurdu.

Ayrıca sivil koruma ekiplerinin, bölgedeki bazı nehirlerin taşma ihtimaline karşı alarma geçtiği kaydedildi.

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