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14.10.2019 - 12:09 | | AA

İspanya'da ayrılıkçı Katalan siyasetçilere hapis cezası

İspanya'da Yüksek Mahkeme, Katalonya özerk yönetiminde yasa dışı ilan edilmesine rağmen yapılan bağımsızlık referandumunu organize etmekten yargılanan 12 Katalan siyasetçiden 9'una hapis cezası verdi.

İspanya'da ayrılıkçı Katalan siyasetçilere hapis cezası

Ayrılıkçı Katalanlarla ilgili davaya bakan Madrid'deki Yüksek Mahkeme, eski Katalonya Özerk Hükümet Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras'a 13 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme, 8 sanığı da 9 ila 13 yıl hapis cezasına mahkum etti. "İtaatsizlikten" ceza alan diğer 3 sanığa ise hapis cezası verilmedi.

KATALONYA'DAKİ SÜREÇ
İspanya'nın Katalonya özerk yönetiminde yasa dışı ilan edilmesine rağmen yapılan bağımsızlık referandumunu organize etmekten yargılanan 12 Katalan siyasetçi ve sivil toplum örgütü liderinin 4 ay süren davası 12 Haziran'da sona ermişti.

Anayasa Mahkemesi'nin yasa dışı ilan etme kararına rağmen Katalonya özerk yönetiminde 1 Ekim 2017'de gerçekleştirilen bağımsızlık referandumuyla bağlantılı olarak suçlanan 12 sanıktan 9'u tutuklu, 3'ü de tutuksuz yargılanıyordu.

Sanıklar hakkında "anayasal düzeni kısmen ya da tamamen şiddet yoluyla yıkmak", "kanunun uygulanmasına engel olmak", "devlet kurumlarına itaatsizlik" ve "kamu malını kötüye kullanmak" suçlarından 7 ila 25 yıl hapis cezaları istenmişti.

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