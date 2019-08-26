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26.08.2019 - 15:07| AA

İspanya'da savaş uçağı düştü

Akdeniz'e çakılan C-101 tipi savaş uçağının İspanyol pilotu aranıyor, cep telefonuyla çekilen görüntülerde düşüş anında pilotun fırlatma koltuğunu kullanmadığı görüldü.

İspanya'da savaş uçağı düştü

İspanya Hava Kuvvetlerine ait C-101 tipi savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında Akdeniz'de denize düştüğü bildirildi.

Sivil Koruma ve Murcia özerk yönetimi yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda, C-101 tipi savaş uçağının, ülkenin güneydoğusundaki Murcia kentindeki La Manga del Mar Menor kıyılarının yaklaşık 4 kilometre açığında denize düştüğü kaydedildi.

Düşen uçaktaki İspanyol pilotu arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Cep telefonuyla çekilen görüntülerde, uçağın düşüş anında pilotun fırlatma koltuğunu kullanmadığı görüldü.

Öte yandan, İspanyol firması CASA tarafından üretilen C-101 savaş uçağının düşme nedeniyle ilgili soruşturma açıldığı duyuruldu.

İspanya'nın doğusundaki Mayorka adasında dün meydana gelen diğer bir olayda da hafif uçak ve helikopter havada çarpışmış ve 7 kişi hayatını kaybetmişti.

'51 yılda ilk defa başıma böyle bir şey geldi!'Zonguldak'ta karşı yönden gelen otomobile yol vermek isteyen sürücünün kullandığı ve içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil yan yattı. Otomobil sürücüsü Cemal Dirimeşe, 51 yıllık ehliyet sahibi olduğunu ve ilk defa böyle bir şeyin başına geldiğini söyledi.
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