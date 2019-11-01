MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaİsrail askerleri Gazze sınırında Filistinlilere saldırdı! Çok sayıda yaralı var...
01.11.2019 - 18:11 | | AA

İsrail askerleri Gazze sınırında Filistinlilere saldırdı! Çok sayıda yaralı var...

İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 57'si gerçek mermiyle olmak üzere 96 Filistinli yaralandı.

İsrail askerleri Gazze sınırında Filistinlilere saldırdı! Çok sayıda yaralı var...

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğusunda düzenlenen barışçıl gösterilere müdahale eden İsrail askerlerinin 57'si gerçek mermiyle olmak üzere 96 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.

Açıklamada, yaralıların sağlık durumuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

Filistinliler, Gazze Şeridi'nin doğusundaki İsrail sınırında 30 Mart 2018'den bu yana her cuma günü "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine ateş açıyor.

Gazze'deki El-Mizan İnsan Hakları Merkezinin açıklamasına göre, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinin başladığı günden bu yana İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 320'den fazla Filistinli şehit edildi, yaklaşık 18 bin 500 Filistinli yaralandı.

    Havuza yüzmeye gidip hastanelik oldular! Bir anda ortaya çıktı, her yere yayıldıBursa'nın Osmangazi ilçesinde, Atıcılar Olimpik Yüzme Havuzu'nda yüzen 25 çocuk ile 5 veli, kazan dairesinde ortaya çıkıp, yayılan gazdan zehirlendi. 30 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Antalya'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda iki kişi yakalandı

    Antalya'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda iki kişi yakalandı

    10 ayda 5 milyon kişi kullandı!

    10 ayda 5 milyon kişi kullandı!

    Sevgili Geçmiş dizisi oyuncusu Burak Çelik'in boyu ve yaşı kaç?

    Sevgili Geçmiş dizisi oyuncusu Burak Çelik'in boyu ve yaşı kaç?

    İstanbul kendi rekorunu kırdı

    İstanbul kendi rekorunu kırdı

    Sıradaki Haber