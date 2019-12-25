MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İsrail Genelkurmay Başkanı Kohav: İran'ın, Irak'a yerleşmesine izin vermeyeceğiz'
ABONE OL
25.12.2019 - 15:21 | | AA

İsrail Genelkurmay Başkanı Kohav: İran'ın, Irak'a yerleşmesine izin vermeyeceğiz'

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kohav, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü'nün Irak'a gelişmiş silahlar soktuğunu iddia ederek, "İran'ın Suriye ve Irak'a yerleşmesine izin vermeyeceğiz." dedi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Kohav: İran'ın, Irak'a yerleşmesine izin vermeyeceğiz'

Genelkurmay Başkanı Aviv Kohav, Herzilya kentinde düzenlenen bir konferansta, bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün her gün gelişmiş silahları Irak'a soktuğunu iddia eden Kohav, "Buna müsaade edemeyiz. İran'ın, Irak ve Suriye'ye yerleşmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kohav, İsrail ile İran arasında çatışma ihtimaline de değinerek, "İran ile sınırlı çatışma ihtimali mevcut ve bunun için hazırlanıyoruz." dedi.

İsrail'in, 19 Temmuz'da F-35 uçağıyla Irak'ın Salahaddin ilindeki Amirli Askeri Kampı'nda, 28 Temmuz'da da başkent Bağdat'ın kuzeydoğusundaki bir askeri kampta İran'a ait füze rampalarının bulunduğu depoyu vurduğu iddia edilmiş, İsrail makamlarından ise bu iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise ağustos ayında Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaptığı açıklamada, "Irak'ta bulunan İran'a ait askeri hedeflerin temmuz ayında İsrail tarafından vurulduğu" imasında bulunmuştu.

Tel Aviv'in Irak'ta bulunan İran'a ait askeri hedefleri vurduğu yönündeki iddialara ilişkin bir soruya Netanyahu, "İran hiçbir yerde dokunulmaz değildir." cevabını vermişti.

    Okul çeteleri kan döküyor! Emniyetten çarpıcı çete raporuPolis Dergisi'nde yayınlanan rapor okul çetelerinin geldiği boyutu gözler önüne serdi. DHA Genel Müdürü Kubilay Gülbek, çete raporu ve çeteleri önlemek için yapılması gerekenleri anlattı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Demet Özdemir kimdir, kaç yaşında? Demet Özdemir biyografisi

    Demet Özdemir kimdir, kaç yaşında? Demet Özdemir biyografisi

    İşte Ankara'da konuşulan yeni asgari ücret

    İşte Ankara'da konuşulan yeni asgari ücret

    İşini sevgilisini bıraktı köpeğiyle tura çıktı!

    İşini sevgilisini bıraktı köpeğiyle tura çıktı!

    Yurt dışından aldığınız iPhone 11 kaç paraya geliyor?

    Yurt dışından aldığınız iPhone 11 kaç paraya geliyor?

    Sıradaki Haber