İsrail ile ABD’den ortak savunma testi

İsrail Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, testin, İsrail’de yapılması mümkün olmadığı için Alaska’da gerçekleştirildiği belirtildi. ABD Savunma Bakanlığı’na bağlı Füze Savunma Kurumu ise, bu testinin bir kilometre taşı olduğuna vurgu yaptı. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da, kabine toplantısında konuya ilişkin değerlendirmede bulundu, Arrow 3’ün İran veya başka bir lokasyondan kendilerine yöneltilecek balistik füzelere karşı koyma kapasitesi sağladığını ifade etti. Netanyahu, bununla bir anlamda İran’a yeniden gözdağı vermeyi amaçladı.

Suriye ve İran’dan gelebilecek uzun menzilli füze tehditlerine karşı ortak üretilen Arrow 3’ler, atmosfer dışına çıkabilme özelliği olan füzeleri yok edebilecek kapasitede. Söz konusu savunma sisteminin, atmosfer dışına çıktıktan sonra hedefine ulaşan konvansiyonel olmayan füzeleri durdurabildiği belirtiliyor. Arrow 3, ilk testini 2015’te Akdeniz’de geçmiş, 2017’de İsrail’e konuşlandırılmış, ocak ayında ise İsrail’de bir kez daha test edilmişti.