MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri 'İsrail ile Rusya savaşa girebilirdi'
ABONE OL
25.12.2019 - 22:21 | | AA

'İsrail ile Rusya savaşa girebilirdi'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisine "Sen başbakan olmasaydın İsrail ile Rusya savaşa girebilirdi" dediğini söyledi.

'İsrail ile Rusya savaşa girebilirdi'

Netanyahu, partisi Likud içindeki başkanlık seçimi öncesi İsrail Radyosu'na verdiği özel röportajda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Putin ile arasındaki yakın ilişkiye değinen Netanyahu, "Putin bana aramızdaki dostluk olmasa kendimizi (Rusya ile İsrail) askeri bir çatışmanın içinde bulabileceğimizi söyledi. Birkaç ayda bir görüşmemiz sayesinde bu (İsrail ile Rusya arasındaki olası savaş) engellenmiş oldu." ifadelerini kullandı.

Röportajında Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde "İsrail'in egemenliğini" ABD yönetimine kabul ettirme vaadini de yineledi.

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit'in 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle hakkında dava açma kararı verdiği Netanyahu, bu konuda İsrail Meclisine dokunulmazlık başvurusu yapıp yapmayacağına ilişkin soruyu ise cevaplamadı.

Likud'un yarın yapılacak başkanlık seçimi Başbakan Binyamin Netanyahu ile milletvekili Gideon Saar arasında geçecek.

Netanyahu'nun partideki başkanlık koltuğunu büyük ihtimalle koruyacağı belirtiliyor.

 

    Arılarını soğuktan kaçırdılar, Adana’da sele yakalandılarBingöl’de soğuk hava şartlar nedeniyle arılarını Adana’ya getiren arıcılar, yaşanan sel felaketinde büyük kayıp verdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Benim Adım Melek 14. son bölümde Melek, acı gerçekle yüzleşti.. 15. yeni bölüm fragmanı...

    Benim Adım Melek 14. son bölümde Melek, acı gerçekle yüzleşti.. 15. yeni bölüm fragmanı...

    İşte Ankara'da konuşulan yeni asgari ücret

    İşte Ankara'da konuşulan yeni asgari ücret

    İşini sevgilisini bıraktı köpeğiyle tura çıktı!

    İşini sevgilisini bıraktı köpeğiyle tura çıktı!

    Yurt dışından aldığınız iPhone 11 kaç paraya geliyor?

    Yurt dışından aldığınız iPhone 11 kaç paraya geliyor?

    Sıradaki Haber