MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaİsrail polisinden Mescidi Aksa’ya saldırı! Çok sayıda yaralı var
11.08.2019 - 09:41| AA/İHA

İsrail polisinden Mescidi Aksa’ya saldırı! Çok sayıda yaralı var

İsrail polisi, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarını engellemek için toplanan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti. İsrail polisinin müdahalesinde 37 Filistinlinin yaralandığı aktarıldı. İsrail polisi birkaç Filistinliyi de gözaltına aldı. Görgü tanıkları ayrıca, İsrail polisinin Aksa avlusundaki Kıble Mescidi'nin içerisine sığınan cemaatin üzerine de ses bombası ve göz yaşartıcı gaz attı.

İsrail polisinden Mescidi Aksa’ya saldırı! Çok sayıda yaralı var

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i  Aksa’da fanatik Yahudilerin baskınlarını durdurmak için bir saat gecikmeli  kılınan bayram namazı sonrası Harem-i Şerif’in batı yakasındaki El-Meğaribe  Kapısı’nda toplanan yüzlerce Filistinli, İsrail polisinden fanatik Yahudilere  kapıyı açmamasını istedi.

İsrail polisinden Mescidi Aksa’ya saldırı Çok sayıda yaralı var

Filistinliler tekbir ve sloganlarla İsrail polisine tepki gösterirken,  yüzlerce fanatik Yahudi de El-Meğaribe Kapısı’nın diğer tarafında Harem-i Şerif’e  baskın düzenlemek üzere hazır bekledi.

Kudüs İslami Vakıflar yetkilileri, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  İsrail polisinin Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, ses bombaları ve plastik  mermiyle müdahalede bulunduğunu ve aralarında Kudüs Yüksek İslami Vakıflar  Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb’in de bulunduğu bazı Filistinlilerin  yaralandığını söyledi.

Adının açıklanmasını istemeyen yetkililer, İsrail polisinin birçok  Filistinliyi gözaltına aldığını, Harem-i Şerif’i boşaltmaya çalıştığını ve  kapılarını kapattığını kaydetti.

İsrail polisinden Mescidi Aksa’ya saldırı Çok sayıda yaralı var

Öte yandan Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail  polisinin göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve plastik mermiyle gerçekleştirdiği  saldırıda birçok Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

 

 

Gurbetçi aileye dinlenme tesisinde saldırıAvusturya'dan tatile geldikleri memleketleri Kahramanmaraş'ta pikniğe giden Koyuyeşil ailesi, oturdukları çardağın kırılması nedeniyle işletme sahiplerinin saldırısına uğradı. Olayda aralarında çocukların da olduğu 12 kişi yaralandı, 12 kişi ise gözaltına alındı
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hulk filmi konusu nedir? Hulk filmi oyuncuları kimlerdir?

Hulk filmi konusu nedir? Hulk filmi oyuncuları kimlerdir?

Bamsı Beyrek filmi konusu nedir? Bamsı Beyrek filmi oyuncuları kimlerdir?

Bamsı Beyrek filmi konusu nedir? Bamsı Beyrek filmi oyuncuları kimlerdir?

Tedirgin eden görüntü

Tedirgin eden görüntü

Bu yıl kaç resmi tatil kaldı? 2019 resmi tatil günleri

Bu yıl kaç resmi tatil kaldı? 2019 resmi tatil günleri

Sıradaki Haber