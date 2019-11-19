MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünya Haberleriİsrail: Suriye'den roket atıldı
19.11.2019 - 09:35 | | AA

İsrail: Suriye'den roket atıldı

Ordunun resmi açıklamasında, atılan roketlerin İsrail'e ait hava savunma sistemi tarafından imha edildiği belirtildi. Şam rejiminin haber ajansı ise, aynı saatlerde Suriye'nin başkentindeki havalimanı yakınlarında patlamaların duyulduğunu aktardı.

İsrail: Suriye'den roket atıldı

Suriye'den İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne 4 roket fırlatıldığı, atılan roketlerin İsrail'e ait hava savunma sistemince etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, sabah erken saatlerde Suriye'den atılan roketler nedeniyle Golan Tepeleri'nde sirenler çaldığı belirtildi.

Atılan roketlerin tamamının İsrail'e ait hava savunma sistemince etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Öte yandan Esed rejiminin haber ajansı SANA, aynı saatlerde Suriye'nin başkenti Şam'daki havalimanı yakınlarında patlamalar duyulduğunu aktardı.

 

 

19 Kasım 2019 Magazin Bülteni19 Kasım 2019 Magazin Bülteni
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çocuk yeni bölüm fragmanı | Büyük yüzleşme

Çocuk yeni bölüm fragmanı | Büyük yüzleşme

Çukur 77. yeni bölüm fragmanı... Aliço İdris'i sorunca Yamaç kötü oluyor

Çukur 77. yeni bölüm fragmanı... Aliço İdris'i sorunca Yamaç kötü oluyor

KYK burs - kredi hesaplara ne zaman yatırılacak? KYK kredi iptali için ne yapılır?

KYK burs - kredi hesaplara ne zaman yatırılacak? KYK kredi iptali için ne yapılır?

Balon balığı zehirli mi? Balon balığı haberleri...

Balon balığı zehirli mi? Balon balığı haberleri...

Sıradaki Haber