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21.09.2019 - 15:14 | | AA

İsrail'de eğlenceye katılan İsveç muhalefet liderlerine suç duyurusu

Geniş çaplı eğlence partisinde boy gösteren Muhafazakar Partisi, Hristiyan Demokrat ve Liberal Parti başkanları rüşvet almakla suçlanıyor.

İsrail'de eğlenceye katılan İsveç muhalefet liderlerine suç duyurusu

İsrail'de geniş çaplı eğlence partisine katılan İsveç ana muhalefet Muhafazakar Partisi (M) Genel Başkanı Ulf Kristensson, Hristiyan Demokrat (KD) Başkanı Ebba Busch Thor ve Liberal Parti (L) Başkanı Nyamko Sabuni hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, İsveç'te gece hayatının renkli ismi Micael Bindefeld'in (60) İsrail'de düzenlediği geniş çaplı eğlence partisine katılan muhalefet liderleri hakkında "rüşvet aldıkları" gerekçesiyle 3 kişi tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

Stockholm Özel Savcısı Anders Jakobsson, haberi doğrularken, olay hakkında ön soruşturma başlatmadan önce delilleri toplayıp ek bilgileri incelemesi gerektiği bilgisini paylaştı.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de geçen perşembe günü gerçekleşen eğlenceye katılan muhalefet liderleri, İsveç basınında da sert şekilde eleştirildi.

Bütün masrafları Bindefeld tarafından karşılanan liderlerin, "rüşvet karşılığında İsrail'e sempatiyle yaklaşarak destek verdiği" iddia edildi.

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