İsrail’de siyasi ‘iç savaş’!

Hükümetin bir türlü kurulamaması üzerine üçüncü kez seçime gitmeye hazırlanan İsrail’de, Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında dava açılması kararı alınmasının ardından yeni bir siyasi kriz patladı. Netanyahu’ya yönelik yolsuzluk suçlamaları sonrası dava açılması kararı alınmasıyla zaten çıkmaza girmiş olan siyasi sistemin, tamamen tıkanacağı öngörülüyor. Dava açılmasıyla birlikte Netanyahu’ya yönlik istifa söylemi daha yüksek bir sesle gündeme getiriliyor.



Özellikle siyasi rakipleri, Netanyahu’nun görevi bırakması gerektiğini belirtirken, hakkında siyasi yolsuzluk davası açılmış Netanyahu’nun nasıl yeni bir koalisyon arayışına gireceği de merak konusu.



İsrail’in “Yediot Ahronot” gazetesinde yer alan yazıda, ülkenin “silahsız, siyasi bir iç savaşa” sürüklendiği ifade edildi. Zira Netanyahu, önceki gün yaptığı sert açıklamalarda kendisine yönelik davayı bir “darbe girişimi” olarak nitelemişti. Suçlamaları reddeden Netanyahu, “Şu anda asılsız suçlamalarla Başbakan’a yönelik bir darbe girişimine şahit oluyoruz” ifadesini kullanırken, bu sözler Netanyahu’nun istifayı düşünmediği ve sonuna kadar savaşacağı şeklinde yorumlanıyor.

Destek azalıyor



Bununla birlikte son gelişmelerin ardından Netanyahu’ya desteğin ciddi biçimde azaldığı görülüyor. Özellikle İsrail’in en önemli gazetelerinden sağ görüşlü “Jerusalem Post”un dün manşetten Netanyahu’yu istifaya çağıran bir editoryal yazı yayımlaması, bu uyuşmazlığın en büyük göstergesi olarak değerlendirildi. Netanyahu’nun partisi Likud’un içinde de, çok sayıda milletvekilinin Başbakan’ın artık bir ‘yük’ haline geldiği görüşünde olduğu, ancak bunu henüz açıkça dile getirmeye çekindiği ifade ediliyor. Bu görüşü şimdiye kadar dile getiren tek isim parti ön seçiminde aday olacağını açıklayan Gideon Saar oldu.



Netanyahu’nun şimdi hukuki bir mücadeleye başlaması beklenirken, bu durumdan hükümet kurma çalışmalarının ciddi şekilde etkilenmesi bekleniyor. Aylarca devam edecek bu sürecin İsrail Başbakanı’nı siyasi açıdan da daha zor bir konuma düşüreceği ifade ediliyor.



Netanyahu neyle suçlanıyor?



İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında üç ayrı dosya bulunuyor. Bunlardan “4000 numaralı” telekomünikasyon yolsuzluğu soruşturması kapsamında Netanyahu, Shaul Elovictch’in sahibi olduğu “Bezeq” medya şirketine ait “Walla News” adlı internet sitesinde, ailesi lehine haberlere yer verilmesi karşılığında söz konusu şirkete 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlamakla suçlanıyor. “1000 numaralı” dosyada ise Netanyahu’nun 2007 ile 2016 yılları arasında iş adamlarından “hediye” adı altında 283 bin dolar değerinde puro, şampanya, mücevher ve uçak bileti aldığı iddia ediliyor. “2000 numaralı” dosyada da Netanyahu hakkında, “rüşvet aldığı, yolsuzluk yaptığı ve görevini kötüye kullandığı” yönünde suçlamalar yer alıyor.