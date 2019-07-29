İsrail'deki Filistinliler seçime tek blokla girecek

Ulusal Demokratik Birlik Partisi (Beled) Genel Başkanı İmtanis Şahada, İsrail'in kuzeyinde yer alan Nasıra kentindeki parti merkezinde düzenlediği basın toplantısında, partisinin Eşitlik ve Barış için Demokrasi Cephesi (Hadaş), Değişim için Arap Hareketi (Ta'al) ve Filistin 1948 İslami Hareketinin güney kanadının siyasi uzantısı olan Birleşik Arap Listesi tarafından oluşturulan Ortak Arap Listesi'ne katılma kararı aldığını açıkladı.

Şahada, hedeflerinin Ortak Arap Listesi'ni güçlendirmek ve daha fazla milletvekili ile meclise girmek olduğuna dikkati çekti.

İsrail'de 9 Nisan'da yapılan erken seçimde Filistinlileri temsil eden 4 siyasi parti 2 ayrı ittifak halinde seçmenin karşısına çıkmıştı.

Hadaş-Ta'al partilerinin kurduğu ittifak 6, Beled ve Birleşik Arap Listesi'nin kurduğu ittifak ise 4 milletvekili çıkararak meclise girmeyi başarmıştı.

Söz konusu partiler, 2015'te tarihte ilk kez ortak listeyle seçime girmiş ve 120 sandalyeli İsrail meclisine 13 milletvekili göndermişti.

Netanyahu hükümeti kuramayınca yeniden erken seçim kararı alındı

İsrail'de 9 Nisan'da yapılan erken seçimde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud, az bir oy farkıyla yarışı önde tamamlayarak 35 milletvekili çıkarmış, ancak tek başına iktidara gelmek için gerekli sandalye sayısı olan 61'e ulaşamamıştı.

Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, seçimin ardından meclise girmeyi başaran partilerle görüştükten sonra koalisyon hükümetini kurma görevini Netanyahu'ya vermişti.

Netanyahu, sağ partilerle yaptığı görüşmelerin ardından koalisyon hükümetini kurmak için yeterli sandalye sayısına ulaşamamış, bunun üzerine 29 Mayıs'ta yapılan oylamada meclis feshedilerek yeniden erken seçim kararı alınmıştı.

İsrail'in resmi İstatistik Merkezi'nin verilerine göre, yaklaşık 9 milyonluk ülke nüfusunun yaklaşık 2 milyonu Filistinlilerden oluşuyor ve nüfusun yüzde 20’sine tekabül ediyor.

Tel Aviv yönetimi, 1948'deki savaş ve sonrasında yaşanan işgale rağmen yurtlarında kalarak vatandaşlık elde eden Filistinlileri "İsrailli Araplar" diye tanımlarken, onlar kendilerini 1948 Filistinlileri olarak tanımlıyor.