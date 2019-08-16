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16.08.2019 - 08:10

İsrail’den ABD’li Kongre üyelerine yasak

ABD Kongresi’nin ilk Müslüman üyeleri İlhan Ömer ve Rashida Tlaib’in, İsrail’e girişlerinin yasaklandığı duyuruldu.

İsrail’den ABD’li Kongre üyelerine yasak

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, ülkeye ziyaret planlayan kongre üyelerinin, İsrail’e karşı oluşturulan boykot hareketini destekledikleri gerekçesiyle girişlerine izin verilmeyeceği belirtildi.

İsrail merkezli “Channel 12” kanalı, kararın, İçişleri Bakanı Aryeh Deri tarafından alındığını duyurdu.Ömer ve Tlaib’in İsrail-Filistin çatışmasına dair daha fazla bilgi sahibi olmak adına 18 Ağustos’ta bu ülkede olması öngörülüyordu. ABD Başkanı Donald Trump, birkaç gün önce, İsrail’in iki ismin ülkeye girişlerinin engellenmesine imkan tanıyan “2017 tarihli kanunun” uygulanması gerektiğini söylemişti.

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