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07.09.2019 - 17:37| AA

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir noktaya hava saldırısı düzenledi.

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazze'den gönderilen insansız hava aracıyla (İHA) İsrail tarafındaki askeri bir araca patlayıcı madde atıldı.

Saldırıya uğrayan askeri aracın hafif şekilde zarar gördüğü, can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

Bu saldırıya karşılık İsrail ordusuna ait hava aracıyla İHA'nın gönderildiği dile getirilen bölgenin vurulduğu ifade edildi.

Öte yandan yerel kaynaklara göre İsrail saldırısında Hamas'ın askeri kanadı Kassam'a ait gözlem noktasını hedef aldı.

Saldırıya ilişkin Gazze'deki Filistin makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu bu sabah erken saatlerde de İsrail tarafına atılan roketlere karşılık Gazze'de iki ayrı bölgeye hava saldırısı düzenlemişti.

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