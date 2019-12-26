MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
ABONE OL
26.12.2019 - 03:24 | | AA

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail savaş uçakları, Gazze'de bazı noktalara hava saldırısı düzenledi.

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait "Aşkelon" isimli askeri mevzi ile güneydeki Han Yunus kenti limanının da aralarında bulunduğu noktalara hava saldırısında can kaybı yaşanmadı.

Söz konusu saldırı, Gazze'den İsrail'e roket atılmasının ardından gerçekleştirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün, Gazze'ye yakın bir bölgede bulunan Aşkelon'da partisi Likud tarafından düzenlenen mitinge katılmıştı.

Miting sırasında abluka altındaki Gazze'den atıldığı belirtilen roketler nedeniyle Aşkelon kenti ve çevresinde uyarı sirenleri çalmaya başlamış, bunun üzerine korumaları Netanyahu'yu salondan çıkarmıştı.

    Ankara'da kar yağışıAnkara'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar etkili oluyor. Beyaza bürünen bölgelerde, kartpostallık görüntüler oluştu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bakan Pakdemirli Trabzon'da incelemelerde bulundu

    Bakan Pakdemirli Trabzon'da incelemelerde bulundu

    İşte Ankara'da konuşulan yeni asgari ücret

    İşte Ankara'da konuşulan yeni asgari ücret

    İşini sevgilisini bıraktı köpeğiyle tura çıktı!

    İşini sevgilisini bıraktı köpeğiyle tura çıktı!

    Yurt dışından aldığınız iPhone 11 kaç paraya geliyor?

    Yurt dışından aldığınız iPhone 11 kaç paraya geliyor?

    Sıradaki Haber