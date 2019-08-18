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18.08.2019 - 01:20| AA

İsrail'den Gazze'ye saldırı

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki tel örgüler bölgesinde silahlı olduğu ileri sürülen 2 kişiye ateş açıldığını duyurdu.

İsrail'den Gazze'ye saldırı

 

İsrail ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki sınır bölgesinde bulunan tel örgülere yakın bir noktada silahlı iki şüphelinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şüphelilere savaş helikopterleri ve tanklarla ateş açıldığı kaydedildi. Olayla ilgili daha fazla ayrıntılı bilgi verilmedi.

İsrail ordusundan daha önce yapılan açıklamada, Gazze'den İsrail'e 3 roket fırlatıldığı ve 6 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

Eminönü’nde yollar göle döndüİstanbul'da öğle saatlerinde başlayan yoğun sağanak yağış nedeniyle yollar göle dönerken, araçlar mahsur kaldı. Tarihi Kapalıçarşı ve Eminönü Altgeçit Çarşısı'nı su bastı. Fatih ve Eminönü'nde metrekareye 113 kg yağış düştü.
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