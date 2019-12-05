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05.12.2019 - 19:23 | | AA

İsrail'den İran'la mücadele için 'Batı-Arap askeri ittifakı' çağrısı

İsrail, İran'la mücadele için ABD liderliğinde Batı-Arap askeri ittifakı kurulması çağrısında bulundu.

İsrail'den İran'la mücadele için 'Batı-Arap askeri ittifakı' çağrısı

 

Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık, İran'ın nükleer anlaşmaya aykırı olarak nükleer başlık taşıyabilecek füzeler geliştirdiğini Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne bildirdi." ifadesine yer verdi.

İran'ın durdurulması gerektiğini savunan Kantz, şunları kaydetti:

"Bir sonraki adım, İran'ın saldırganlığını caydırmak için ABD liderliğinde Batı-Arap koalisyonu kurulması ve bu koalisyonun etkili bir askeri tehdide dönüşmesi olmalıdır."

Katz, İran'a karşı Batı-Arap koalisyonunun kurulmasının önemini vurgulayarak "Bunlar, kritik anlar." ifadesini kullandı.

İsrail daha önce de defalarca İran'a karşı daha sert yaptırımlar uygulanmasını talep etmişti. ABD'nin son yaptırımlarından duyduğu memnuniyeti her fırsatta dile getiren İsrailli yetkililer, Tahran'a yaptırım kararı almayan birçok Avrupa ülkesine ise tavır almıştı.

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