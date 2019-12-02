Issızlıkta 12 gece! İpucunu çiftçi verdi
Avustralya'da yaklaşık iki hafta önce araçları nehir yatağına saplanan üç kadından biri kurtarıldı, ana yola doğru yürüyen iki kadın ise halen aranıyor.
Avustralya'nın geniş ve ıssız iç bölgesi Outback'te gezmek için yola çıkan ve araçları nehir yatağına saplanan üç kişiden biri, yaklaşık 2 haftadır mahsur kaldığı bölgede güvenlik görevlilerince kurtarıldı.
Polis Şefi Paulin Vicary, yaptığı açıklamada, bir çiftçinin kendilerine verdiği bilgiler doğrultusunda bölgede arama yaptıklarını ve Tamra McBeath-Riley adlı kadına ulaştıklarını açıkladı.
McBeath-Riley'in verdiği bilgilerden yola çıkarak iki arkadaşı Claire Hockridge ve Phu Tran'ı arama çalışmalarının başladığını söyleyen Vicary, bu kişilerin hayatından endişe ettiklerini belirtti.
Hastanede tedavi altında olan 52 yaşındaki McBeath-Riley, gazetecilere yaptığı açıklamada, 19 Kasım'da gezmek için yola çıktıklarını, ücra bir yerde araçlarının saplandığını anlattı.
Çevrede arama yaparken 1,5 kilometre uzaklıkta bir su birikintisi bulduğunu dile getiren McBeath-Riley, bir süre arkadaşlarıyla su birikintisinin orada kaldıklarını kaydetti.
Arkadaşlarının yardım bulmak amacıyla perşembe günü ana yola doğru yürüyüşe çıktığını ifade eden McBeath-Riley, kendisinin ise 40 dereceye ulaşan çöl sıcağı nedeniyle yürüyemeyeceğini düşündüğü için bir köpekle su birikintisinin yanında kalmayı tercih ettiğini vurguladı.
McBeath-Riley, birilerinin kendisini aradığından haberi olmadığını söyleyerek "Helikopter beni bulduğunda, Claire ve Phu'nun ana yola ulaştıklarını düşündüm. Aklıma gelen ilk şey buydu." dedi.