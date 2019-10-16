İstifa etmeyeceğini açıkladı: Ne kadar uzun sürerse sürsün...

Ekonomiyi durduran, okulların kapanmasına yol açan protestoların 5'inci haftasına girdiği Haiti'de Devlet Başkanı Moise, düzenlediği basın toplantısında, anayasal bir şekilde seçilerek göreve geldiğini, görevini ancak seçimle bırakacağını söyledi.

Siyasi krizin barışcıl çözümünü sağlayacak tüm müzakerelere açık olduğunu belirten Moise, ülkenin sorunlarını ele almak için muhalefetin hükümetle diyalog kurmayı kabul etmesi gerektiğini kaydetti.

İstifa etmesinin sorumsuzca olacağını dile getiren Moise, "Ne kadar uzun sürerse sürsün diyaloğa hazırım." ifadesini kullandı.









Muhalefet liderleri ve destekçileri, ülkede artan enflasyona, kamuda yolsuzluğa, gıda malzemeleri gibi temel ihtiyaç maddelerinin azalmasına ve başkentte birçok benzin istasyonunun kapanmasına neden olan akaryakıt sıkıntısına tepki gösteriyor.

Protestocular, önceki hükümetteki üst düzey yetkililerin, Venezuela destekli petrol yardım programından elde edilen gelirlerde yolsuzluk yaptığı yönündeki iddialarla ilgili daha derinlemesine soruşturma yapılmasını da talep ediyor.

Haiti'nin önde gelen insan hakları örgütünün hazırladığı raporda, ülkede 16-30 Eylül arasında hükümet karşıtı protestolarda 17 kişinin öldüğü, aralarında gazetecilerin de olduğu 187 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.