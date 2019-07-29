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HaberlerDünyaİsveç Başbakanı'ndan Trump'a tokat gibi cevap: Bir diyalog kurmak gibi nedenim yok
29.07.2019 - 23:47| İHA

İsveç Başbakanı'ndan Trump'a tokat gibi cevap: Bir diyalog kurmak gibi nedenim yok

İsveç Başbakanı Stefan Löfven, tutuklu Amerikalı şarkıcı ASAP Rocky hakkında ABD Başkanı Donald Trump’ın eleştirilerine cevap vererek, “İsveç yargı sistemi pazarlığa açık değildir” dedi.

İsveç Başbakanı'ndan Trump'a tokat gibi cevap: Bir diyalog kurmak gibi nedenim yok

 

Amerikalı şarkıcı ASAP Rocky İsveç’te tutuklanmış, ABD Başkanı Donald Trump ise İsveç hükümetini yargıya müdahale etmediği için eleştirmişti.

Trump, ASAP Rocky'nin serbest bırakılması için başvuru yapmış ancak İsveç Başbakanı Stefan Löfven Trump’a cevap vermemişti.

İsveç Başbakanından Trumpa tokat gibi cevap: Bir diyalog kurmak gibi nedenim yok

Sessizliğini bozan Löfven, İsveç basınına yaptığı açıklamada, “İsveç yargı sistemi pazarlığa açık değildir” dedi. Löfven röportajda, “İsveç'te bağımsız bir yargı sistemi var. Kimin aradığı ve atılan Tweetler'in bir önemi yok. Ayrıca bu konuda Trump ile bir diyalog kurmak gibi nedenim yok” ifadelerini kullandı.

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