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27.10.2019 - 15:12 | | DHA

İsveç’teki Türk aileler: İlkokul çocuklarının beynini Türk düşmanlığıyla yıkıyorlar!

İsveç’te ilkokullarda çocuklara zorunlu olarak izletilen ‘Lilla Aktuellt’ adlı televizyon programında, Türkiye aleyhinde skandal ifadeler kullanıldı. Televizyon programında Türkiye’nin Hristiyan ve Kürtleri katleden devlet olarak gösterilmesine Türk aileleri tepki gösterdi.

İsveç’teki Türk aileler: İlkokul çocuklarının beynini Türk düşmanlığıyla yıkıyorlar!

İsveç’teki eğitim skandalına tepki gösteren aileler, ülkede devlet eliyle ilkokul çocuklarının beyinlerinin Türk düşmanlığı ile yıkandığını ifade etti. Türk ailelerin benzer şikayetleri Türkiye Cumhuriyeti Stockholm Büyükelçiliği’ni harekete geçirdi. Büyükelçilik, yaşananlarla ilgili yayıncı kuruluştan özür beklendiği talebini iletti.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Zeliha Cömert Taşkın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilkokula giden çocuğunun, kendisine ‘Türkiye’nin neden Kürtleri ve Hristiyanları katlettiğini’ sorduğunda şoke olduğunu belirtti. Oğluna bunu nerden çıkardığını sorduğunda, ‘Okulda Lilla Aktuellt izledik orda öğrendim’ cevabını aldığını söyledi. Zeliha Cömert Taşkın, paylaşımının devamında okul yönetimine tepki göstererek, çocuklar arasında Türk-Kürt ayrımcılığı yapıldığını, oysa Türkiye’nin sadece bir terör örgütü ile mücadele ettiğini, hiç kimseye saldırmadığını, okul yönetimine aktardığını paylaştı.

İsveç’teki Türk aileler: İlkokul çocuklarının beynini Türk düşmanlığıyla yıkıyorlar

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