İtalya'da büyük kriz! Conte'nin kaderi belli oluyor...

Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı aynı zamanda aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini'nin geçen perşembe günü erken seçim isteğiyle baş gösteren ve Lig'in, geçen cuma günü Başbakan Giuseppe Conte için güvenoyu talep etmesiyle zirveye çıkan krizde takvimin nasıl işleyeceği belli olmaya başladı.

Senato Başkanı Maria Elisabetta Casellati'nin bugün Senato’da temsil edilen parti grup başkanlarıyla yaptığı görüşmede, grup başkanları aralarında anlaşamadı.

Partilerin anlaşamaması üzerine Senato Başkanı Casellatti, güven oylamasının tarihini belirlemek üzere Senato Genel Kurulu’nu yarın akşam toplantıya çağırdı.

Parti grup başkanları, Başbakan Conte’nin 20 Ağustos Salı günü genel kurula bilgi vermesi hususunda ise mutabık kaldı.

Senato’daki grup başkanlarının toplantısında 5 Yıldız Hareketi (M5S), ana muhalefetteki Demokratik Parti (PD) ve diğer küçük partiler, seçim konusunda yavaş bir takvim uygulanmasından ve kriz çıkaran Salvini'nin bir açıklama yapmasından yana tavır alırken, sağ partiler ise birlikte hareket ederek bir an önce seçime gidilmesini talep ediyor.

M5S lideri aynı zamanda Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma ve Çalışma Bakanı Luigi Di Maio yaptığı açıklamada, koalisyon ortakları Lig’in lideri Salvini’ye yüklenerek, ülkeyi riske attığını söyledi.

Bu arada, ana muhalefetteki PD ise kendi içinde ikiye bölünmüş durumda. Parti lideri Nicola Zingaretti partinin birlik içinde hareket etmesi için çağrı yaparken, partide halen etkili bir konumda olan Eski Başbakan Matteo Renzi ise M5S ile ittifak olasılıklarının aranabileceğini savunuyor.

Sarı-yeşil koalisyon krizde

Ülkede bir süredir fikir ayrılıkları nedeniyle karşı karşıya gelen koalisyon hükümetinin ortakları M5S ile Lig Partisi, Senatoda geçen çarşamba yapılan Torino-Lyon Yüksek Hızlı Tren Projesi'ne ilişkin oylamada da karşıt saflarda yer alınca, Lig lideri Salvini'den, "hükümetin parlamentoda çoğunluğunu kaybettiği" gerekçesiyle bir an önce erken seçime gidilmesi çağrısı gelmişti.

Koalisyon ortağı M5S'nin lideri Di Maio ise Lig'i, seçmenle ve ülkeyle dalga geçmekle suçlayarak, "Parlamenterlerin sayısını azaltalım sonra da seçimlere gidelim." açıklamasını yapmıştı.

Başbakanı Conte de geçen hafta sahillerden görüntü veren Salvini'ye tepki göstererek, "Bu hükümet her zaman az konuştu, çok iş yaptı. Bu hükümet sahilde değildi." ifadesini kullanmıştı.

Conte, Salvini'nin hükümeti yarıda keserek seçime gitme kararının nedenlerini parlamentoya ve ulusa açıklaması gerektiğini de söylemişti.

Parti renklerinden ötürü sarı (M5S) - yeşil (Lig) koalisyon olarak anılan teknokrat Başbakan Conte liderliğindeki hükümet, ülkede 4 Mart 2018'de yapılan genel seçimlerde en yüksek oyu alan iki parti arasında 1 Haziran 2018'de kurularak göreve gelmişti.

Ülkede mayısta yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde, göçmen karşıtlığıyla bilinen aşırı sağcı Lig, oylarını arttırarak yüzde 34 ile İtalya'da birinci parti çıkmış, M5S ise 2018 seçimlerine göre büyük bir düşüş yaşamış ve yüzde 33’ten yüzde 17’ye gerilemişti.