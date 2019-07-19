İtalya’da hükümet krizinin eşiğinden dönüldü

İtalya’da 5 Yıldız Hareketi (M5S) ile Lig Partisinden oluşan koalisyon hükümetinde ortaklar arasında dünkü açıklamalarla zirve yapan tansiyon bugün taraflardan gelen mesajlarla düştü.

Parti renklerinden ötürü sarı (M5S) – yeşil (Lig) koalisyon olarak anılan teknokrat Başbakan Giuseppe Conte liderliğindeki koalisyon hükümeti, bir krizi daha aşmak üzere.

Hükümette Başbakan Yardımcılığı ve Çalışma Bakanlığını üstlenen M5S’in lideri Luigi Di Maio ile Başbakan Yardımcılığı ve İçişleri Bakanlığı görevini yürüten aşırı sağcı Lig’in lideri Matteo Salvini, dün birbirlerine karşı erken seçim restine kadar varan açıklamalarının ardından bugün krizi yatıştıran mesajlar verdi.

Rai3’te sabah saatlerinde son krize ilişkin konuşan Di Maio, "Bazı konulara açıklık getirmekte fayda var. Bugün birbirimizle görüşmemiz ve konuşmamız umuluyor. Doğrusu da budur ki; buluşup, konuşup, açıklık getirip, ileri gitmeyi sürdüreceğiz. Vatandaşa problem değil, çözüm götüreceğiz." dedi.

Di Maio’dan gelen bu mesaja Salvini de "Tabii ki görüşeceğiz." karşılığını verirken, ana sorunun M5S’in hükümette pek çok şeye "hayır" demesi olduğunu, bu "hayır"lar nedeniyle İtalya’nın ileriye gidemediğini savundu.

İtalyan basınında, Di Maio’nun sabahki açıklamaları, "Yangına su döktü" şeklinde yorumlandı.

Conte hükümeti

İtalya’da 4 Mart 2018’de yapılan genel seçimde en çok oy alan iki partiden Di Maio liderliğindeki M5S ile Salvini liderliğindeki Lig Partisi, teknokrat Başbakan Conte’nin öncülüğünde 1 Haziran 2018’de koalisyon hükümetini oluşturmuş ve parlamentodan güven oyu alarak göreve başlamıştı.

Son aylarda koalisyon ortağı iki parti arasındaki artan polemikler, ülkede hükümetin geleceğini tartışma konusu yaparken, krizler ya parti liderleri ya da Başbakan Conte’nin araya girmesiyle yatışmıştı.

Son olarak M5S’in kurucusu Beppe Grillo’nun koalisyondaki ortaklarından Salvini’ye yönelik sert eleştirileri, Lig’e yakın bazı isimlerin Rusya’da partiye mali kaynak sağlanmasına dair konuşmalar yapması ve bunların kamuoyuna sızmasıyla yeni AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen için AP'deki oylamada Lig’in von der Leyen’e oy vermemesi, koalisyon ortaklarının arasını açmıştı.