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28.08.2019 - 17:02| milliyet.com.tr

Son dakika! İtalya'da Stromboli yanardağı faaliyete geçti

İtalya'nın güneyinde, Sicilya Adası bölgesindeki Eolie Adaları'nda bulunan Stromboli Yanardağı faaliyete geçti.

Son dakika! İtalya'da Stromboli yanardağı faaliyete geçti

AP haber ajansının bildirdiğine göre; İtalya'nın güneyindeki Sicilya yakınlarındaki Eolie Adaları'nda bulunan Stromboli Yanardağı'nın aktif hale geçtiği bildirildi. Ada sakinleri ve turistlerden volkana yaklaşmamaları istendi. Yanardağ, meydana gelen şiddetli patlamanın ardından kilometrelerce yükseğe kül püskürdü. Yanardağdan fışkıran lavlar, volkan kraterinden süzülerek önündeki her şeyi kül etti ve denize aktı.

Stromboli Yanardağı, Temmuz ayında da aktif hale gelmiş ve bölgede bulunan bir kişi hayatını kaybetmişti. Bölgede bulunan bazı turistler de korkudan kendilerini denize atmıştı.

Son dakika İtalyada Stromboli yanardağı faaliyete geçti

Gergedan, eğitmenin otomobilini hurdaya çevirdiAlmanya'da bir hayvanat bahçesindeki gergedan, eğitmenin otomobiline saldırarak, aracı hurdaya çevirdi. O sırada otomobilde bulunan kadın eğitmenin, gergedanın durduğu sırada otomobilden atlayarak kaçtığı belirtildi.
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