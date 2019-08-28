Son dakika! İtalya'da Stromboli yanardağı faaliyete geçti

AP haber ajansının bildirdiğine göre; İtalya'nın güneyindeki Sicilya yakınlarındaki Eolie Adaları'nda bulunan Stromboli Yanardağı'nın aktif hale geçtiği bildirildi. Ada sakinleri ve turistlerden volkana yaklaşmamaları istendi. Yanardağ, meydana gelen şiddetli patlamanın ardından kilometrelerce yükseğe kül püskürdü. Yanardağdan fışkıran lavlar, volkan kraterinden süzülerek önündeki her şeyi kül etti ve denize aktı.

Stromboli Yanardağı, Temmuz ayında da aktif hale gelmiş ve bölgede bulunan bir kişi hayatını kaybetmişti. Bölgede bulunan bazı turistler de korkudan kendilerini denize atmıştı.