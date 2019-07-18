İtalyan aşırı sağcıların Rusya teması depreme yol açtı

İtalya'da aşırı sağcı Lig Partisine yakın 3 ismin, geçen sonbaharda bazı Ruslarla petrol pazarlığı karşılığında partiye finansman sağlanmasını konuşması ve bu konuşmanın dinleme kayıtlarının ortaya çıkması tartışılmaya devam ediyor.

Liderliğini Matteo Salvini'nin yaptığı koalisyon ortağı Lig Partisine yakın 3 ismin, ekimde Moskova'daki Metropol Hotel'de bazı Ruslarla, Avrupa'nın siyasi geleceği, petrol pazarlığı ve Lig Partisi'ne Rus finansmanın sağlanması gibi konuları konuşması, buna ilişkin ses kayıtlarının bir portalda yayınlanması gündemdeki yerini koruyor.

Lig Partisine yakın 3 isim Lombardiya-Rusya Derneği Başkanı Paolo Savioni, avukatlar Gianluca Meranda ve Francesco Vannucci'nin söz konusu görüşmede yer alan kişiler olması sebebiyle, Milano Başsavcılığı geçen hafta inceleme başlatırken, İtalyan polisinin de araştırması sürüyor.

Meranda sorgulanırken, Vannucci'nin evinde de dün mali polis tarafından arama yapıldı.

Salvini, iddiaları "saçma" olarak niteledi

Ana muhalefetteki Demokratik Parti (PD) de söz konusu kayıt ve iddialar doğrultusunda iktidar üzerindeki baskısını arttırırken, Salvini'nin parlamentoya bilgi vermesini talep etti.

Salvini, parlamentoda "bakanlara sorular" oturumuna katılabileceğini ancak bu iddiaya dair özel olarak konuşmayacağını söyledi.

Partisinin, Rusya'dan tek bir ruble dahi almadığını savunan Salvini, iddiaları "saçma" olarak niteledi.

Başbakan Conte, parlamentoda bilgi verecek

Kamuoyunda tartışılan iddialara ilişkin açıklama ve PD'nin talebine olumlu yanıt ise Başbakan Conte'den geldi.

Conte, "Lega'ya Rus fonu aktarılmasına ilişkin" iddialara karşılık şeffaflık çerçevesinde hareket edeceğini belirterek, "Parlamento kutsaldır. Bu konuda parlamentoya hitap edeceğim." dedi.

Başbakan Conte'nin bu konuya yönelik gelecek çarşamba parlamentoya bilgi vereceği bildirildi.

3 milyon ton petrole karşılık 65 milyon dolar

İtalyan kamuoyunda, "Lig Partisine Rus fonu" başlıklarıyla yankı bulan iddiaların temelinde, bulunan ses kaydının 18 Ekim 2018'de Moskova'daki bir otelde kaydedildiği belirtildi.

Söz konusu görüşmede, Lig Partisine yakın 3 İtalyanın, 3 Rusla 3 milyon ton petrole karşılık, 65 milyon doların partiye aktarılmasını ele aldığı ve kayıtta İtalyanlardan birinin, "yeni Avrupa'nın Rusya'ya yakın olması" gerektiğini söylediği ifadeleri yer alıyor.