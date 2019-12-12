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12.12.2019 - 23:04 | | AA

İtalyan mahkemesinden Facebook'a ceza

İtalya’da bir mahkeme, aşırı sağcı-faşist oluşum Casapound'un hesabını kapatan sosyal paylaşım ağı Facebook'un bu kararından ötürü tazminat ödemesine ve söz konusu hesabı yeniden açmasına karar verdi.

İtalyan mahkemesinden Facebook'a ceza

 

Roma Mahkemesinde aşırı sağcı-faşist hareket Casapound'un başvurusu üzerine görülen davada hakim Stefania Garisi, Facebook'un eylül ayında kapattığı Casapound'a ait hesabı bir an önce açmasına ve Casapound'a mahkeme masraflarının da dahil olduğu 15 bin avroluk tazminat ödemesine hükmetti.

İtalyan basınına yansıyan haberlerde, hakimin, bu kararına gerekçe olarak söz konusu aşırı sağcı-faşist grubun hesabının kapatılarak, "İtalyan siyasi tartışmalarından dışlanmasını ve de katılımının ciddi şekilde sınırlandırılmış olmasını gösterdiği" ifade edildi.

Kararı Adnkronos ajansına değerlendiren Casapound'un lideri Gianluca Iannone ise bu kararın kendileri için "önemli bir zafer" olduğunu söyledi.

Facebook, 9 Eylül’de aldığı bir kararla Casapound, Forza Nuova gibi aşırı sağcı-faşist oluşumlar ve liderlerinin "nefreti yayma ve başkalarının kimliklerine saldırmalarını" gerekçe göstererek, Facebook ve Instagram'daki profillerini kapatmıştı.

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