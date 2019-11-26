İtalya'nın köprüleri teker teker çöküyor

İtalya'da son yıllarda 5 köprünün çökmesi ve bu olaylarda toplam 46 kişi yaşamını yitirmesi, ülkede köprü güvenliği ve denetimi tartışmalarını gündeme getirdi.

Mühendislik ve inşaat alanında özellikle de karayolu, tünel ve köprü inşası bakımından öncü ülkelerden olan İtalya'da son 3 yılda, 4'ü kendiliğinden biri ise doğal afet nedeniyle 5 köprü çöktü.

Bu 5 olayın 2'sinde can kaybı yaşanmazken diğer üç hadisede ise aralarında yabancıların da olduğu 46 kişi hayatını kaybetti.

Son olayın ardından ülkede devlet ya da özel sektör tarafından kontrol edilemeyen binlerce viyadük, köprü ve çok sayıda tünel olduğunun ortaya çıkmasıyla bu yapıların güvenlik ve bakımları tartışma konusu oldu.

İtalya Ulusal Çevre Jeolojisi Derneği Başkanı Antonello Fiore, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çökme hadiselerini değerlendirdi.

İtalya'nın üzerinde bulunduğu kara parçasının jeolojik ve jeomorfolojik bakımdan hassas olduğunu dile getiren Fiore, bu nedenle konuya ciddiyetle yaklaşılması gerektiğini söyledi.

Sadece köprülerin fiziki yapısına odaklanmanın yetersiz kalacağının altını çizen Fiore, "Sorun sadece yapıların kendisinde değil, yapıldığı yerler bakımından da sıkıntılı. Karmaşık bir durum söz konusu. Bunu kısa zamanda çözmek zor. Böylesine karışık bir problemi çözmek için uzun vadeli bir programlama lazım. Kontrol edersiniz, gözlem yaparsınız ve buna göre müdahale edersiniz." diye konuştu.

Fiore, bu tarz durumlarda, yapının ne zaman ve nasıl inşa edildiği, zeminin jeolojik ve jeomorfolojik bakımdan uygunluğu ve de zeminin yapıyı taşıyıp taşımayacağı gibi üç unsura dikkat etmek gerektiğini vurguladı.

İtalyan uzman, aynı zamanda eskisine göre yapısal müdahale anlayışının yerine daha planlı-programlı yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini söyledi.

SON OLAY DİĞERLERİNDEN AYRI

Fiore, İtalyan kamuoyunda geçen yılki Morandi köprüsü faciasından "ders alınmadığı" yorumlarının hatırlatılması üzerine, önceki gün Savona-Torino otoyolunda yaşanan olayı, son yıllardaki diğer felaketlerden ayırdı.

Olayın, köprüyü ayakta tutan merkezi yapının toprak kayması neticesinde tahrip olması sebebiyle yaşandığının altını çizen Fiore, çökmeye doğal afetin neden olduğunu vurguladı.

Fiore, toprak kayması riski taşıyan bir bölgeye otoyol inşaatının doğru karar olup olmadığına ilişkin de "Son 15 günde Piemonte ve Ligurya'nın bazı bölümleri, yıllık miktarın yüzde 50'sine tekabül eden ölçüde yağış aldı. Bana göre, böyle bir heyelanı öngörmek zordu." değerlendirmesinde bulundu.

ÜLKEDE SON 3 YILDA YAŞANAN KÖPRÜ FELAKETLERİ

İtalya'da son 3 yılda, 46 kişinin can verdiği 5 felaket yaşandı.

Annone Brianza'dan geçen 36 numaralı karayolundaki köprünün 28 Ekim 2016'da çökmesi sonucu aracıyla köprü altından geçen bir kişi öldü.

Ancona kenti yakınlarında geçen Adriyatik kara yolu olarak bilinen A14 üzerindeki köprünün 9 Mart 2017'de çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Cuneo'ya bağlı Fossano'daki çevre yolunda 18 Nisan 2018'de bir viyadük çöktü. Olayda can kaybı yaşanmadı.

Cenova kentinden geçen A10 otoyolunun önemli bağlantılarından olan Morandi Köprüsü'nün bir kısmı 14 Ağustos 2018'de aniden çöktü. Olayda köprü üstünde seyreden araçlarda bulunanlar ile köprün altındaki binalarda yaşayanlar da dahil olmak üzere toplam 43 kişi öldü.

Pazar günü de Savona ile Torino kentleri arasında bağlantıyı sağlayan A6 otoyolunun Torino istikametindeki köprülerden biri ise doğal afet nedeniyle çöktü.

Olayda köprünün 30 metrelik bölümü yıkılırken şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.