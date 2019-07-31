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HaberlerDünyaİtfaiye ekipleri müdahale ediyor: ABD'de rafineride yangın
31.07.2019 - 20:18| İHA

İtfaiye ekipleri müdahale ediyor: ABD'de rafineride yangın

ABD’nin Teksas eyaletinde bulunan Exxon Mobil Rafinerisinde büyük bir yangın çıktı. Yangın sonrasında olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, halka 'sığınaklara gidin' çağrısında bulunuldu.

İtfaiye ekipleri müdahale ediyor: ABD'de rafineride yangın

Teksas eyaletinin Baytownyton şehrinde bulunan petrol üreticisi Exxon Mobil Rafinerisinde büyük bir yangın çıktı. Yangın sonrasında olay yerinde çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri müdahale ediyor: ABDde rafineride yangın

Özellikle yangının gerçekleştiği bölümde bulunan polipropilen maddesinin yanması halinde ortaya çıkabilecek zehirli gazlarla ilgili uyarı yapan ExxonMobile yetkilileri, yangına itfaiyenin yanı sıra Endüstriyel Temizlik ekiplerinin de müdahale ettiğini belirtti.

Öte yandan halka 'sığınaklara gidin' çağrısında bulunuldu.

ABD'de rafineri yangınıABD’nin Teksas eyaletinde bulunan ExxonMobil Rafineri’sinde büyük bir yangının meydana geldiği öğrenildi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.
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