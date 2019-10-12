12.10.2019 - 07:50 | | DIŞ HABERLER
İyi uyku genç kızları mutlu ediyor
İngiliz hükümetine bağlı eğitim birimi tarafından gerçekleştirilen yeni bir araştırma, genç kızların mutluluğu için düzenli ve yeterli gece uykusunun dışında iyi bir arkadaş ortamının en önemli faktörler olduğunu ortaya koydu.
7 bin genç kız üzerinde gerçekleştirilen çalışmalar, sosyal medya kullanımının sanıldığı kadar olumsuz etkisinin olmadığını ve başka faktölerin daha önemli yeri olduğunu gösteriyor. Buna göre, sosyal kullanımından ziyade gençlerin sağlıklı bir arkadaş ortamına sahip olması ve yeterli uyku almaları çok daha önemli.