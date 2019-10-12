İyi uyku genç kızları mutlu ediyor

7 bin genç kız üzerinde gerçekleştirilen çalışmalar, sosyal medya kullanımının sanıldığı kadar olumsuz etkisinin olmadığını ve başka faktölerin daha önemli yeri olduğunu gösteriyor. Buna göre, sosyal kullanımından ziyade gençlerin sağlıklı bir arkadaş ortamına sahip olması ve yeterli uyku almaları çok daha önemli.