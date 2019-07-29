İzinsiz protestoya sert müdahale!

Polisin izin vermediği alanlarda yürüyüş yapmak isteyenlere güvenlik güçleri tarafından sert müdahalede bulunurken, sıkılan gazdan göstericilerin yanı sıra güvenlik güçlerinden de etkilendiği belirtiliyor. Dün on binlerce kişinin izin verilmeyen Causeway Bay bölgesi ile Çin bölge irtibat ofisine yürüdüğü gösterilerde, zaman zaman şiddetli çatışmalar meydana geldi. Causeway Bay’de bazı mağazaların gösteriler nedeniyle erken kapandığı belirtildi.

Hong Kong’da polis önceki gün de, geçen hafta sonu göstericilerin maskeli kişilerce saldırıya uğradığı Yuan Long bölgesinde yeniden yürüyüş düzenleyenlere göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti. Gösteriler yaklaşık 8 haftadır sürüyor.