MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaJapon Havayolları, uçakta bebeklerden uzakta oturabilme seçeneği sunuyor
27.09.2019 - 09:47 |

Japon Havayolları, uçakta bebeklerden uzakta oturabilme seçeneği sunuyor

Yeni sistemde, bir yolcu iki yaşından küçük bir çocukla birlikte seyahat ediyorsa koltuğunun üzerinde bir "çocuk" sembolü görülüyor.

Japon Havayolları, uçakta bebeklerden uzakta oturabilme seçeneği sunuyor

 Japon Havayolları, müşterilerine küçük çocukların yakınına oturmaktan kaçırma seçeneği veren bir koltuk rezervasyonu sistemi başlattı.

Yeni sistemde, bir yolcu iki yaşından küçük bir çocukla birlikte seyahat ediyorsa koltuğunun üzerinde bir "çocuk" sembolü görülüyor.

Bir yolcu, bu şekilde "13 saatlik bir yolculuk boyunca ağlamayı planlayan bebeklerin uçağın neresinde olduğunu bilebileceğini" söyledi.

Ancak Twitter'daki bazı yorumlarda söz konusu yolcuya daha hoşgörülü olması çağrısı yapılırken, bazıları da sorunun gürültüyü kesen kulaklıklarla kolayca çözülebileceğini vurguladı

Japon Havayolları'nın internet sitesinde, sembolün "diğer yolcuların bir çocuğun orada oturabileceğini bildirdiği" söyleniyor, ancak sembolün garantili olmadığı, bilet bir üçüncü taraf üzerinden alınmış ya da uçak son dakikada değişmişse görülemeyebileceği belirtiliyor.

Flyingwithababy.com adlı internet sitesine göre en aile dostu havayolu şirkedi Etihad. Emirates ve Gulf Air de sitede iyi puan alan şirketerden.

Kaynak: BBC Türkçe

Çanakkale'de Bizans hazinesi bulunduÇanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyündeki Apollon Smintheus Tapınağı çevresindeki arkeolojik kazılarda, Bizans dönemine ait bir evin odasında, 1'inci ve 2'nci Justinianus dönemine ait 68 altın sikkeden oluşan hazine bulundu.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İncirlik Hava Üssü'nde 'ByLock' gözaltısı!

İncirlik Hava Üssü'nde 'ByLock' gözaltısı!

Son dakika! Fuat Oktay: 188 artçı deprem oldu

Son dakika! Fuat Oktay: 188 artçı deprem oldu

Azeri iş adamına 1 milyon dolarlık şantaj yapan karı-koca yakalandı

Azeri iş adamına 1 milyon dolarlık şantaj yapan karı-koca yakalandı

Okullar tatil mi? İstanbul'da hangi okullar tatil edildi?

Okullar tatil mi? İstanbul'da hangi okullar tatil edildi?

Sıradaki Haber