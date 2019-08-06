06.08.2019 - 07:50
Japon uçan aracı
Japonya merkezli NEC firması, yeni ürettikleri ve “drone” benzeri bir yapıya sahip olan uçan aracını tanıttı.
Başkent Tokyo’da gerçekleştirilen tanıtımda, aracın oldukça sabit biçimde havalanmayı başardığı gözlemlendi. Araç yaklaşık 1 dakika havada kaldı ve tanıtımı tamamladı. Aracın gelecekte insan taşımacılığı için kullanılması bekleniyor.
Jetgiller gibi
Türkiye Hava Sporları İnsansız Hava Araçları Branş Başkanı, Flycam ve Pilot Event Genel Müdürü Mehmet Öztekin, drone’ların spor faaliyetleri, sinematik çekimler, fotoğraf çekimleri ve arazi ilaçlamada kullanılabildiğini belirterek, “Yakın gelecekte drone’ler insan da taşıyabilecek. İnsanların ulaşımları Jetgiller’deki gibi drone’lar ile yapılacak” dedi. Jetgiller, 90’lı yılların sabah kuşağında yayımlanan bir çizgi filmdi. AA
Taksinin çarptığı motosikletli kamyonunun altından kalmaktan kıl payı kurtulduDolapdere’de sokağa giriş yapmak için aniden direksiyonu sağa kıran taksici, seyir halindeki motosikletliye çarptı. Kaza anı kameralara yansırken, motosikletinden düşerek sürüklenen sürücü çöp kamyonunun altında girmekten kıl payı kurtuldu.