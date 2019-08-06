Japon uçan aracı

Başkent Tokyo’da gerçekleştirilen tanıtımda, aracın oldukça sabit biçimde havalanmayı başardığı gözlemlendi. Araç yaklaşık 1 dakika havada kaldı ve tanıtımı tamamladı. Aracın gelecekte insan taşımacılığı için kullanılması bekleniyor.

Jetgiller gibi

Türkiye Hava Sporları İnsansız Hava Araçları Branş Başkanı, Flycam ve Pilot Event Genel Müdürü Mehmet Öztekin, drone’ların spor faaliyetleri, sinematik çekimler, fotoğraf çekimleri ve arazi ilaçlamada kullanılabildiğini belirterek, “Yakın gelecekte drone’ler insan da taşıyabilecek. İnsanların ulaşımları Jetgiller’deki gibi drone’lar ile yapılacak” dedi. Jetgiller, 90’lı yılların sabah kuşağında yayımlanan bir çizgi filmdi. AA