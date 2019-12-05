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05.12.2019 - 11:08 | | İHA

Japonlar Pasifik Okyanusu'nda genç bir volkan keşfetti

Japon araştırmacılar Pasifik Okyanusu'nda yeni bir genç volkan keşfettiklerini duyurdu.

Japonlar Pasifik Okyanusu'nda genç bir volkan keşfetti

Japonya'nın Sendai kentinde bulunan Tohoku Üniversitesi'nde uzmanlar, Pasifik Okyanusu'nun batı kısmında yer alan Minami Torishima Adası yakınlarında yeni bir küçük volkanı gün yüzüne çıkardı. Küçük nokta şeklinde olan genç volkan, üniversitenin Kuzeydoğu Asya Araştırmaları Merkezi'nden Doçent Naoto Hirano liderliğindeki bir araştırma ekibi tarafından keşfedildi. Hirano, “Bu yeni volkanın keşfi bizlere bölgeyi daha fazla keşfetmemiz ve daha da önemlisi küçük volkanları ortaya çıkarmamız için heyecan verici bir fırsat sunuyor. Bu bize astenosferin gerçek doğası hakkında daha fazla bilgi verecektir” ifadelerini kullandı. Araştırmacılar, volkanın bir kümenin parçası olup olmadığını belirlemek için bölgede daha fazla incelemede bulunmayı planlıyor.

Volkanın, Pasifik Okyanusu platosunda yer alan Mariana hendeğine batmasından 3 milyon yıl önce eklendiğine inanılıyor. Uzmanlara göre tektonik platoların tabanındaki çatlaklardan ortaya çıkan küçük-nokta volkanları, genç volkanlar olarak tanımlanıyor.

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