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03.01.2020 - 10:26 | | İHA

Japonya'da 5.9 büyüklüğünde deprem

Japonya'da yerel saat ile gece 03.25'te 5.9 şiddetinde deprem meydana geldi.

Japonya'da 5.9 büyüklüğünde deprem

Japonya Meteoroloji Ajansı, merkez üssünün Chiba Eyaleti olduğu belirtilen depremin, yerin 30 kilometre altında meydana geldiğini açıkladı. Depremin Tochigi ve Chiba eyaletlerinde hissedildiği bildirildi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILMADI

Başkent Tokyo'da da hafif şiddetle hissedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, şu ana kadar herhangi bir yaralanma ya da maddi hasar olmadığı açıklandı. Depremin, 7 seviyeli ulusal deprem derecelendirme sisteminde 4. risk grubunda yer aldığı da belirtildi.

Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
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