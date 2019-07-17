Japonya'da turist rekoru

Japonya'da yılın ilk yarısında ülkeyi ziyaret eden yabancı turist sayısının, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 arttığı bildirildi.

Japon haber ajansı Kyodo'nun Japonya Turizm Ofisi verilerine dayandırdığı habere göre, 2019'un ilk 6 ayında ülkeyi 16 milyon 630 bin yabancı turist ziyaret etti. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 artış gösteren yabancı ziyaretçi sayısı, tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaştı.

Öte yandan yabancı ziyaretçilerin harcamaları da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 artışla 22 milyar dolara çıktı. Söz konusu miktarın da bu alanda rekor olduğu kaydedildi.

En fazla turist Çin'den

Yabancı ziyaretçilerin geldiği ülkeler arasında Çin yüzde 11,7 payla en fazla turistin geldiği ülke oldu. Ocak-haziranda 4 milyon 532 bin 500 turist ülkeyi ziyaret etti.

Japon hükümetinin vize kısıtlamalarını hafifletme, düşük bütçeli hava yollarına sağlanan imkanları artırma ve otel kapasitelerini geliştirme gibi adımlarının artışta etkili olduğu tahmin ediliyor.

Japonya, Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarına ev sahipliği yapacağı 2020'de yabancı ziyaretçi sayısını 40 milyona, harcama düzeyini de 74 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.