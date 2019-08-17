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HaberlerDünyaJean-Claude Juncker ameliyat olacak
17.08.2019 - 19:21| AA

Jean-Claude Juncker ameliyat olacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in, ülkesi Lüksemburg'da safra kesesi ameliyatı olacağı bildirildi.

Jean-Claude Juncker ameliyat olacak

 

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, 64 yaşındaki Juncker'in "acilen kolesistektomi ameliyatına alınacağı" belirtildi.

Juncker, "safra kesesinin alınacağı" anlamına gelen söz konusu ameliyat nedeniyle Avusturya tatilini yarıda keserek, ülkesi Lüksemburg'a dönecek.

AB'nin yürütme organının başında bulunan Juncker'in görev süresi 5 ay sonra dolacak.

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