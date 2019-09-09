John Bercow'dan flaş karar

Bercow, Avam Kamarası'nın bugünkü oturumunun açılışında söz alarak, 2009'dan bu yana sürdürdüğü başkanlık görevini bırakacağını duyurdu.

Bercow ayrılık tarihi olarak 31 Ekim'i açıklarken, bu tarihten önce bir erken genel seçim yapılması halinde ise görevi parlamentonun kapanmasıyla bırakacağını bildirdi.

Avam Kamarası'nda bugün hükümetin 15 Ekim için erken seçim önergesi ikinci kez oylanacak. Milletvekilleri geçen hafta önergeyi reddetmişti.

Parlamento bugünkü oturumunun ardından da 15 Ekim'e kadar hükümet kararıyla tatil edilecek.

Brexit'in kaderini etkileyen başkan

Bercow Brexit sürecinde inisiyatifini hükümete karşı parlamentonun yanında kullanmasıyla öne çıkmıştı.

Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti, yönetiminden rahatsız olduğu Bercow'un karşısına seçim bölgesinde aday çıkaracağını açıklamıştı.İngiltere'de büyük siyasi partilerin seçimlerde Avam Kamarası Başkanına karşı aday göstermemesi teamülü bulunuyor.

Bercow 20 yılı aşkın süredir Muhafazakar Parti milletvekilliği yapıyordu.

İngiltere'de 2016'da yapılan referandumla Brexit kararı alınmış, 29 Ekim olarak belirlenen Brexit tarihi 31 Ekim'e ertelenmişti.