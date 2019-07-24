Johnson İngiltere Başbakanı oldu!

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin yeni lideri Boris Johnson, bugün ülkenin başbakanı oldu.

Buckingham Sarayı'na giden Theresa May, istifasını İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'e sundu ve Kraliçe istifayı kabul etti.

Hemen ardından Buckingham Sarayı'na daha önce Dışişleri Bakanı ve Londra Belediye Başkanı olarak görev yapan Johnson geldi. Bu sırada bazı göstericiler Johnson'ı protesto etti.

Kraliçe II. Elizabeth'in hükümeti kurma görevi vermesiyle Johnson resmen İngiltere'nin yeni başbakanı unvanını aldı.

May'in veda sözleri

May, Başbakanlık Konutu Downing Street 10 Numara'da yaptığı son konuşmada, başbakan olarak ülkesine hizmet vermenin "yaşadığı en büyük onur" olduğunu söyledi.

Eşi Philip May ile birlikte son kez başbakanlık konutu önünde kameraların karşısına çıkan May "Bu, bir tutkular ve fırsatlar ülkesi ve umarım bir kadın başbakan gören bütün genç kızlar, neleri başarabileceklerinin önünde hiçbir sınır olmadığını biliyordur" dedi.

İlk istifa eden Hammond

Boris Johnson'ın göreve başlamasından önce, Başbakan Theresa May'in kabinesinden istifa haberleri gelmeye başladı. İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond istifa etti.

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, BBC canlı yayınında yaptığı açıklamada, Boris Johnson'ın yeni İngiltere Başbakanı olması halinde istifa edeceğini söylemişti.

Hammond, Başbakan May'e sunduğu istifa mektubunda, "Henüz çözülememiş olan Brexit meselesinin yarattığı belirsizliğe rağmen, kamu maliyesini yeniden yapılandırmada ve İngiltere ekonomisini gelecek fırsatlara hazırlamada gözle görülür ilerlemeler kaydettik" dedi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasını (Brexit) gerçekleştiremediği için istifa etmişti.

Başbakan Theresa May, daha önce de her hafta düzenlenen ve milletvekillerinin Başbakan'a sorular yönelttiği parlamento oturumuna bugün son kez katıldı.

İşçi Partisi Milletvekili Ruth Cadbury, May'e başbakanlık koltuğunu "Müslümanları şeytanlaştıran, Donald Trump'a boyun eğen" birine devretme konusunda ne hissettiğini sordu. May, "Kabinesinde görev yapmış, muhafazakar ve Brexit ile ülkesini parlak bir geleceğe ulaştırma sözü vermiş birine görevi bırakmaktan memnuniyet duyduğunu" söyledi.

May, istifasını sunmadan önce parlamentoda veda konuşması da yaptı. May, Boris Johnson ve hükümetine iyi dileklerini sunduktan sonra "Onların başarısı ülkemizin başarısı olacak" dedi.

May, milletvekilliği görevine devam edeceğini ve ileride başbakana sorular sormayı dört gözle beklediğini belirtti.

Muhafazakar Parti'nin yaklaşık 160 bin üyesinin katılımıyla yapılan oylamada Johnson, Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ı geride bırakarak, partinin lideri seçilmişti.

BBC politika editörü Laura Kuenssberg, Boris Johnson'ın Dominic Cummings'i üst düzey danışman olarak atayacağını duyurdu.

Cummings, Brexit referandumu öncesinde İngiltere'nin AB'den ayrılması gerektiğini savunan grubun kampanya yöneticiliğini yapmıştı.

İngiltere, AB ile yapılan son müzakereler sonucunda Brexit tarihini 31 Ekim'e erteledi.

Kaynak: BBC Türkçe