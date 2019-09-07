Johnson kontrolü yitirdi...

İngiltere’de muhalefet partileri, İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından sunulan erken genel seçim talebini desteklemeyeceklerini bildirdi. Muhalefetteki İşçi Partisi, Liberal Demokrat Parti, İskoç Ulusal Partisi (SNP) ve sosyal demokrat Galler Partisi Plaid Cymru tarafından yapılan ortak açıklamada, Başbakan Johnson’ın sunduğu erken seçim teklifine ilişkin pazartesi yeniden yapılacak oylamada karşı ya da çekimser oy verecekleri belirtildi. Açıklamada, ekimde yapılacak AB Zirvesi’nden önce herhangi bir erken seçim teklifine onay verilmeyeceği vurgulandı. SNP Milletvekili Ian Blackford ise İngiliz yayın kurumu BBC’ye yaptığı açıklamada, İngiltere’nin AB’den anlaşmasız şekilde ayrılmayacağından emin olmak istediklerini söyledi.

Avam Kamarası Lideri Jacob Rees-Mogg, hükümetin daha önce yapılan oylamada gerekli çoğunluğun desteğini alamayan erken seçim teklifini pazartesi günü yeniden parlamentoya sunacağını açıklamıştı. 15 Ekim’de erken genel seçime gidilmesini öngören ve hükümetin çarşamba günü parlamentoda oylanan teklifi, Avam Kamarası’nda 3’te 2’lik çoğunluğa erişememişti. Muhalefet partileri, erken seçime desteği, anlaşmasız Brexit’i önleyecek tasarının yasalaşması koşuluna bağlamıştı.

Avam Kamarası’ndan çarşamba günü onay alan, anlaşmasız Brexit’i önlemeye dönük tasarının dün parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarası’nda görüşülmesine başlandı. Tasarının, Lordların onayını almasının ardından pazartesi günü yasalaşması bekleniyor. Tasarıya göre İngiliz hükümeti, 19 Ekim’e kadar AB ile bir Brexit anlaşması sağlayamazsa veya anlaşmasız ayrılık için parlamentonun onayını alamazsa, AB’den Brexit için 3 aylık erteleme talep etmek zorunda olacak. Tasarıya göre AB’nin farklı bir tarih teklif etmesi durumunda da bunu kabul veya ret yetkisi İngiliz hükümetinde değil, parlamentosunda olacak. Tasarının pazartesi günü yasalaşması ve yürürlüğe girmesi durumunda muhalefet partilerinin, hükümetin erken seçim teklifine destek verme olasılığı bulunuyor. Ancak muhalefet, seçim tarihi için kasım ayını işaret ediyor.

Bununla birlikte Londra’da Yüksek Mahkeme, Johnson’ın parlamentoyu beş hafta askıya alma kararının iptal edilmesi için yapılan başvuruyu geri çevirdi. Aktivist Gina Miller tarafından açılan davayı karara bağlayan Yüksek Mahkeme, Johnson’ın parlamentoyu askıya alma kararının yasalara aykırı olmadığına hükmetti.

‘İstifa etmeyeceğim’

Öte yandan Brexit’i 31 Ekim’de gerçekleştirme amacı ortadan kalkmak üzere olan ve erken seçim çağrısı da kabul edilmeyen Johnson tam olarak bir çıkmaza girmiş durumda. Parlamentoda kontrolü kaybeden Johnson’ın, yeni bir seçimin gerçekleşmesi için istifa etmesi gündeme geldi. Ancak gazetecilerin sorularını cevaplayan Başbakan Johnson istifa etmeyeceğini açıkladı.

Johnson, ziyaret ettiği Leeds kentinin sokaklarında yürürken bir Leedsli tarafından protesto edildi. Johnson, BBC muhabirine Brexit’i bir kez daha ertelemenin ülkenin aleyhine olacağını anlatırken Başbakan’ın yanına yaklaşan bir Leeds’li “Halkla oyun oynuyorsun. Burada değil, Brüksel’de olman gerekir” diyerek Johnson’ın AB ile bir anlaşma müzakere etmediğini söyledi. Johnson ise AB ile müzakerelerin sürdüğünü ifade etti.